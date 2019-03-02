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Пакистан відновив обстріли Індії, є жертви

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 10:31
Пакистан відновив обстріли Індії, є жертви
Ілюстративне фото (twitter.com)

Правоохоронці Індії повідомили про загибель 4 цивільних

В поліції Індії повідомили, що в результаті обстрілу округу Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір з боку Пакистану загинули щонайменше 4 людини, ще 4 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що бої поновилися на світанку в ніч на суботу, 2 березня 2019. Правоохоронці розповіли, що троє осіб загинуло після випущеного снаряду з боку Пакистану, який потрапив у житловий будинок поруч з так званою лінією контролю, що розділяє гімалайську територію Кашміру між двома сторонами.

У той же час в Пакистані урядовий чиновник Умар Азам заявив, що індійські солдати з використанням важкого озброєння "безладно переслідують сільських жителів на кордоні" біля лінії контролю, що призвело до загибелі підлітка, а також поранення трьох осіб. Також він розповів, що в результаті індійського обстрілу було зруйновано кілька будинків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Пакистан звільнив індійського пілота. Натовпи людей збиралися на пакистано-індійський прикордонному пункті Вага, щоб зустріти пілота, Пакистан назвав звільнення пілота "жестом світу".

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