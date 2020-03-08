Кількість жертв обвалення карантинного готелю в Китаї виросло

Фото: рятувальна операція на місці обвалу twitter.com/CGTNOfficial)

Під завалами залишаються 28 осіб

щонайменше, шість осіб загинули в результаті обвалу карантинного готелю в Китаї, ще 28 залишаються під завалами. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в китайському Міністерстві з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 березня з-під завалів готелю було врятовано 43 особи, 36 з них були госпіталізовані в лікарню.

Всього в готелі на момент обвалення перебували 71 людина. 58 з них були на карантині через коронавіруса.

До рятувальної операції залучено понад 1000 осіб.

Нагадаємо, 7 березня на сході Китаю в місті Цюаньчжоу обвалився шестиповерховий готель, який використовували як приміщення для карантину. На першому поверсі зруйнованого будинку знаходилися магазини і кафе. Під завалами опинилися близько 70 осіб. Раніше повідомлялося про двох загиблих в результаті обвалу готелю.

Також раніше РБК-Україна писало, що в кінці жовтня 2019 року на півдні Китаю в результаті обвалення споруджуваної стоянки загинули вісім людей, ще двоє постраждали. На будівництво автостоянки працювали 14 осіб, троє з яких вибралися з-під завалів самостійно.