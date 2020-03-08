ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв обвалення карантинного готелю в Китаї виросло

Новини » В світі     08.03.2020 - 11:27
Кількість жертв обвалення карантинного готелю в Китаї виросло
Фото: рятувальна операція на місці обвалу twitter.com/CGTNOfficial)

Під завалами залишаються 28 осіб

щонайменше, шість осіб загинули в результаті обвалу карантинного готелю в Китаї, ще 28 залишаються під завалами. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в китайському Міністерстві з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 березня з-під завалів готелю було врятовано 43 особи, 36 з них були госпіталізовані в лікарню.

Всього в готелі на момент обвалення перебували 71 людина. 58 з них були на карантині через коронавіруса.

До рятувальної операції залучено понад 1000 осіб.

Нагадаємо, 7 березня на сході Китаю в місті Цюаньчжоу обвалився шестиповерховий готель, який використовували як приміщення для карантину. На першому поверсі зруйнованого будинку знаходилися магазини і кафе. Під завалами опинилися близько 70 осіб. Раніше повідомлялося про двох загиблих в результаті обвалу готелю.

Також раніше РБК-Україна писало, що в кінці жовтня 2019 року на півдні Китаю в результаті обвалення споруджуваної стоянки загинули вісім людей, ще двоє постраждали. На будівництво автостоянки працювали 14 осіб, троє з яких вибралися з-під завалів самостійно.

У Китаї жертвами коронавірусу стали 3042 людини У Китаї назвали, коли повністю зупиниться поширення коронавірусу в країні
Новини України КитайобваленняотельЖертвы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся