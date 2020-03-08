У Китаї повідомили про жертв обвалу готелю

Фото: рятувальна операція на місці обвалу (twitter.com/CGTNOfficial)

Загинули щонайменше 2 людини

У Китаї рятувальники дістали з-під завалів готелю, що обвалився в провінції Фуцзянь, 50 людей, двоє з них не вижили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CGTN.

Зазначається, що у двох осіб, врятованих з-під завалів у місті Цюаньчжоу, були відсутні ознаки життя. Наразі пошуки людей, які могли опинитися під завалами, продовжуються.

Нагадаємо, вчора на сході Китаю обвалився шестиповерховий готель, який використовували як будівлю для карантину. На першому поверсі звалився будівлі знаходились магазини та кафе. Під завалами опинилися близько 70 людей. Тоді було відомо, що рятувальники дістали з під завалів 23 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Індії в результаті обвалення чотириповерхового готелю в місті Індаур загинули дев'ятеро людей. З-під завалів вдалося витягти десять осіб, дев'ять з яких, дві жінки та сім чоловіків, померли в лікарні, а один - перебував в критичному стані. Всього в будівлі готелю було 25 кімнат.

Крім того, на півдні Китаю у результаті обвалення споруджуваної стоянки загинули вісім людей, ще двоє постраждали. На будівництві автостоянки працювали 14 осіб, троє з яких вибралися з-під завалів самостійно.