У Китаї обвалився готель, який використовували як будівлю для карантину

Фото: в Китаї обвалився готель (twitter.com/GregWSong)

В результаті обвалення готелю близько 70 осіб перебувають під завалами

У провінції Фуцзянь на сході Китаю обрушилася готель, близько 70 осіб перебувають під завалами будівлі, що обрушилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал Sina.

Повідомляється, що приблизно о 19:30 за місцевим часом в місті Цюаньчжоу обрушився шестиповерховий будинок готелю. На першому поверсі звалився будівлі знаходяться магазини і кафе.

Зараз рятувальники і поліція ведуть роботи з ліквідації завалів, з-під яких вже вилучені 23 людини. Постраждалим надано першу медичну допомогу. Причини обвалення з'ясовуються, триває слідство.

Відзначимо, готель використовувався для тимчасового розміщення на карантин осіб, що мали тісний контакт з інфікованими новим коронавірусом.

#Breaking: A hotel building collapsed in Quanzhou, East China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued: reports pic.twitter.com/hV2B3fC7Pm — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

Нагадаємо, в Індії в результаті обвалення чотириповерхового готелю в місті Індаур загинули дев'ятеро людей. З-під завалів вдалося витягти десять чоловік, дев'ять з яких, дві жінки і сім чоловіків, померли в лікарні, а один - перебуває в критичному стані. Всього в будівлі готелю було 25 кімнат.