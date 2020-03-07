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У Китаї обвалився готель, який використовували як будівлю для карантину

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 17:05
У Китаї обвалився готель, який використовували як будівлю для карантину
Фото: в Китаї обвалився готель (twitter.com/GregWSong)

В результаті обвалення готелю близько 70 осіб перебувають під завалами

У провінції Фуцзянь на сході Китаю обрушилася готель, близько 70 осіб перебувають під завалами будівлі, що обрушилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал Sina.

Повідомляється, що приблизно о 19:30 за місцевим часом в місті Цюаньчжоу обрушився шестиповерховий будинок готелю. На першому поверсі звалився будівлі знаходяться магазини і кафе.

Зараз рятувальники і поліція ведуть роботи з ліквідації завалів, з-під яких вже вилучені 23 людини. Постраждалим надано першу медичну допомогу. Причини обвалення з'ясовуються, триває слідство.

Відзначимо, готель використовувався для тимчасового розміщення на карантин осіб, що мали тісний контакт з інфікованими новим коронавірусом.

Нагадаємо, в Індії в результаті обвалення чотириповерхового готелю в місті Індаур загинули дев'ятеро людей. З-під завалів вдалося витягти десять чоловік, дев'ять з яких, дві жінки і сім чоловіків, померли в лікарні, а один - перебуває в критичному стані. Всього в будівлі готелю було 25 кімнат.

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