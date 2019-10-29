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У Китаї в результаті обвалення паркування загинули 8 осіб

Новини » Надзвичайні події    29.10.2019 - 04:38
У Китаї в результаті обвалення паркування загинули 8 осіб
Фото: на місці обвалення (cctv.com)

На будівництво автостоянки працювало 14 осіб

На півдні Китаю в місті Гуян у результаті обвалення споруджуваної парковки загинули вісім людей, ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

На будівництві автостоянки працювали 14 осіб, троє з яких вибралися самостійно, ще одному по прибутті допомогли рятувальники.

Будівля обвалилася близько 16:20, пошуки решти жертв велися понад десять годин, у результаті рятувальники виявили вісім тел.

Причина обвалення встановлюється.

Фото: на місці обвалення в Китаї

Нагадаємо, в Китаї в ніч на 20 жовтня сталася пожежа на заводі, у результаті чого загинули чотири людини і ще троє постраждали. Пожежа сталася в китайській провінції Фуцзянь близько 02:30 за місцевим часом на п'ятому поверсі семиповерхової будівлі заводу з виробництва санітарно-технічних виробів.

Також РБК-Україна писало, що в східній китайській провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе. У результаті вибуху загинули щонайменше 6 людей і ще 9 отримали поранення.

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