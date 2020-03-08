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Количество жертв обрушения карантинного отеля в Китае выросло

Новости » В мире     08.03.2020 - 11:27
Количество жертв обрушения карантинного отеля в Китае выросло
Фото: спасательная операция на месте обвала (twitter.com/CGTNOfficial)

Под завалами остаются 28 человек

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате обвала карантинного отеля в Китае, еще 28 остаются под завалами. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в китайском Министерстве по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 8 марта из-под завалов отеля были спасены 43 человека, 36 из них были госпитализированы в больницу.

Всего в отеле на момент обрушения находились 71 человек. 58 из них были на карантине из-за коронавируса.

К спасательной операции привлечено более 1000 человек.

Напомним, 7 марта на востоке Китая в городе Цюаньчжоу обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Ранее сообщалось о двух погибших в результате обвала отеля.

Также ранее РБК-Украина писало, что в конце октября 2019 года на юге Китая в результате обрушение строящейся стоянки погибли восемь человек, еще двое пострадали. На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались из-под завалов самостоятельно.

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