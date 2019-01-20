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Число постраждалих при пожежі в Куршевелі перевищило 20

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 15:21
Число постраждалих при пожежі в Куршевелі перевищило 20
Фото: пожежа в Куршевелі (twitter.com/SnowAndBeach)

За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з вогнем

Кількість постраждалих при пожежу в Куршевелі (Франція) досягла 22 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Повідомляється, що всього постраждалими при пожежі в будівлі, де проживали сезонні робітники, числяться 22 особи. З них чотирьох доставили до лікарні на вертольоті у важкому стані. Уточнюється, що в результаті пожежі обвалилася частина перекриттів.

Зазначимо, раніше було відомо про двох загиблих при пожежі на гірськолижному курорті Куршевель, їх тіла знайшли під завалами. За словами очевидців, вогонь швидко охопив всю будівлю, і деяким довелося вистрибувати з вікон.

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці горів студентський гуртожиток, в результаті інциденту постраждали три особи.

Зазначимо, цього тижня у Львівській області сталася пожежа на заводі "Майола". На гасіння виїхали підрозділи з Пустомит, сусідніх районів, а також техніка зі Львова. До цього в Калуші Івано-Франківської області горів завод "Карпатнафтохім".

 

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