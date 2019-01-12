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У Калуші горить завод з переробки нафтопродуктів

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 23:06
У Калуші горить завод з переробки нафтопродуктів
Фото: пожежа у Калуші (facebook.com/svitlana.babushkina)

Наразі на заводі "Карпатнафтохім" горить пірогаз

В Івано-Франківській області у місті Калуш ввечері 12 січня 2019 виникла пожежа на Олефіновому заводі ТОВ "Карпатнафтохім". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр обласного управління ДСНС.

За даними прес-секретаря Світлани Бабушкіної, інформація про пожежу рятувальникам надійшла о 21:08.

"На даний час відбувається факельне горіння пірогазу (пальне, містить в собі переважно водень, метан і етилен, - ред). Інженерним персоналом перекрито засувки з подачі газу", - зазначила вона.

Також додала, що інженери заводу заборонили гасити вогонь. Рятувальні підрозділи намагаються охолодити сусідні із місцем пожежі будівлі. Для цього вони використовують лафетні стволи.

У Калуші горить завод з переробки нафтопродуктів

"Від Управління ДСНС в області залучено 18 одиниць техніки та близько 90 чоловік особового складу. Потерпілих немає", - повідомила Бабушкіна.

Додамо, у коментарі місцевій газкті "Вікна" міський голова Калуша Ігор Матвійчук зазначив, що ліквідація пожежі триває. За його словами, загрози для життя мешканців міста немає.

Як повідомляє видання "Наше Прикарпаття", викидів шкідливих речовин понад норму не зафіксовано.

ТОВ "Карпатнафтохім" - єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу та інших органічних та неорганічних речовин - продуктів нафтопереробки. "Карпатнафтохім" забезпечує потреби внутрішнього ринку, при цьому більше 70% продукції виготовляється на експорт.

Нагадаємо, в Одесі 30 грудня 2018 горів склад на території заводу залізобетонних виробів.

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