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У Львівській області горить завод

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 20:00
У Львівській області горить завод
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В Ставчани сталася пожежа на заводі "Майола"

У Львівській області в селі Ставчани сьогодні ввечері, 16 січня, сталася пожежа на заводі "Майола". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Гал-інфо.

Повідомляється, що інформація про пожежу надійшла в ДСНС області в 17:26.

На подію виїхали підрозділи за підвищеним номером небезпеки - з ПустомИт, сусідніх районів, а також виїхала техніка зі Львова. Інформації про жертви немає.

 
Пожежа на заводі Майола у Ставчанах (Ч. 2)

Пожежа на заводі Майола у Ставчанах (Ч. 2)

Опубліковано Varta1 - Варта1 Середа, 16 січня 2019 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області в місті Калуш ввечері 12 січня 2019 сталася пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім". Інженери заводу заборонили гасити вогонь. Рятувальні підрозділи намагаються охолодити сусідні з місцем пожежі будівлі. Для цього вони використовують лафетні стволи.

50 поліцейських забезпечували охорону громадського порядку на заводі і не допускали наближення людей та транспорту до місця пожежі. Загалом були залучені керівники районного відділу, слідчі поліції і групи реагування патрульної поліції.

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