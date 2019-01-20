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У Вінниці горів студентський гуртожиток, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 13:54
У Вінниці горів студентський гуртожиток, є постраждалі
Фото: пожежа у Вінниці (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі постраждали три студента

У Вінниці в ніч на 20 січня горів студентський гуртожиток, в результаті пожежі постраждали три особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ніч на 20 січня горіла одна з кімнат гуртожитку Вінницького транспортного коледжу. До прибуття пожежників на місці евакуювали 30 осіб. Пожежу загасили протягом півгодини.

"При пожежі незначні опіки руки отримав 22-річний студент. Ще двоє жителів кімнати, які були доставлені до лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння, від госпіталізації відмовилися. Причину пожежі з'ясовують фахівці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Тернополі у гуртожитку вибухнула граната. В результаті вибуху одна особа загинула і ще дві отримали поранення.

У грудні в столиці біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту (КПІ) в результаті бійки зі стріляниною постраждали дві особи. За даними поліції, стрілянині передувала словесна перепалка, після чого почалася бійка із застосуванням газових балончиків. Один з учасників конфлікту кілька разів вистрілив вгору.

 

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