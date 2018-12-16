ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Росії стався вибух у багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 02:21
У Росії стався вибух у багатоповерхівці
Фото: постраждалий будинок у Вологді (з відкритих джерел)

За попередніми даними, у квартирі у Вологді вибухнув побутовий газ

У Вологді (Росія) в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, у результаті якого одна людина загинула, 6 госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У російській єдиній чергово-диспетчерській службі повідомили, що у квартирі на п'ятому поверсі близько 23:45 за місцевим часом (22:45 за Києвом) стався вибух побутового газу.

В результаті вибуху будівля отримала серйозні пошкодження: принаймні одна квартира зруйнована, частково обвалився дах, зруйновані два балкони.

Уламками будівлі пошкоджені припарковані внизу автомобілі.

За інформацією МНС, загинула жінка, на місці працюють усі екстрені служби міста.

 

Фото: вибух у житловому будинку у Вологді

Повідомляється, що газ у будинку перекритий, ведуться аварійно-рятувальні роботи та розчищення місця події, загроза витоку ліквідована, відкритого вогню немає.

Нагадаємо, в Україні підрозділи поліції продовжують шукати залишки ймовірного вибухового пристрою, який міг бути причиною вибуху в будинку в Фастові 14 грудня.

Вибух у Фастові: евакуювали 70 мешканців будинку
Новини України Російська ФедераціяВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся