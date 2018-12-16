У Росії стався вибух у багатоповерхівці

Фото: постраждалий будинок у Вологді (з відкритих джерел)

За попередніми даними, у квартирі у Вологді вибухнув побутовий газ

У Вологді (Росія) в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, у результаті якого одна людина загинула, 6 госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У російській єдиній чергово-диспетчерській службі повідомили, що у квартирі на п'ятому поверсі близько 23:45 за місцевим часом (22:45 за Києвом) стався вибух побутового газу.

В результаті вибуху будівля отримала серйозні пошкодження: принаймні одна квартира зруйнована, частково обвалився дах, зруйновані два балкони.

Уламками будівлі пошкоджені припарковані внизу автомобілі.

За інформацією МНС, загинула жінка, на місці працюють усі екстрені служби міста.

Фото: вибух у житловому будинку у Вологді

Повідомляється, що газ у будинку перекритий, ведуться аварійно-рятувальні роботи та розчищення місця події, загроза витоку ліквідована, відкритого вогню немає.

Нагадаємо, в Україні підрозділи поліції продовжують шукати залишки ймовірного вибухового пристрою, який міг бути причиною вибуху в будинку в Фастові 14 грудня.