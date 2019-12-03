Количественный состав отдела ГБР по делам Майдана увеличат

Фото: Роман Монастырский (facebook.com)

Этот отдел могут переформировать в управление

Количественный состав отдела Государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию дел Майдана должны увеличить. Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина

Монастырский отметил, что отдел также могут переформатировать в управление.

"Уже сегодня создан отдел третьего следственного управления Государственного бюро расследования. Это отдел, который будет расследовать дела Майдана. Конечно, я думаю, что количественный состав этого отдела должен быть увеличен. Все наше видение, о чем мы говорили с семьей Небесной сотни, с адвокатом. Это может стать отдельное управление ГБР, которое будет иметь соответствующий штат, которое будет способно в кратчайшие сроки рассмотреть это дело", - заявил Монастырский.

Напомним, прекращение полномочий главы ГБР Романа Трубы и его заместителей состоится сразу же после вступления в силу принятым ВР законопроектом №2116.

В свою очередь, ранее Труба заявил, что не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов.

РБК-Украина писало, что сегодня Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования