Когда ВСУ смогут взять Херсон: прогноз ISW

ВСУ до конца этого года могут взять под свой контроль правобережье Херсонской области. А вот по поводу самого освобождения Херсона - ситуация не понятная, поскольку пока трудно спрогнозировать, что именно будут делать россияне.

"Мы считаем, что украинские силы смогут получить контроль над правобережьем Херсонской области до конца 2022 года. Мы видели сообщения украинского ГУР, мы видели сообщения об уходе российских сил с правобережья Херсонской области, заявления россиян о своего рода эвакуации оттуда", - отмечает Степаненко.

По ее словам, ситуация в самом Херсоне менее ясна.

"Потому что россияне, возможно, создают условия для обороны города, в то же время готовя резервные позиции на случай, если им придется отступить из Херсона. То есть неясно, собираются ли они воевать за Херсон или увидят, что они не способны воевать и тогда отступят", - объясняет аналитик.

При этом по Херсонской области, в ISW не считают, что украинские силы будут продвигаться через Днепр на юг этого года.

"То есть они смогут возобновить наступление позже, попытаться пересечь реку, но не в этом году. Из-за того, что будет зима, и это не обязательно разумно", - говорит Степаненко.

Она также отметила, что с военной точки зрения ВСУ важно занять от 15 до 25 километров на левом берегу Днепра, чтобы создать буферную зону, чтобы россияне не могли обстреливать Херсон.

"Мы видели по Харькову: когда российские войска были вблизи города, было гораздо больше артобстрелов. Подобная ситуация может сложиться, когда украинские силы возьмут Херсон", - подытожила аналитик.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов предположил, что операция по освобождению оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Добавим, недавно РБК-Украина узнало мнение военного эксперта по поводу дальнейших перспектив освобождения Херсона. Он назвал три возможных сценария событий.