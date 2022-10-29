Буданов дал прогноз, когда украинские войска освободят Херсон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова изданию The Drive .

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца", - рассказал он.

По словам Буданова, ВСУ пытаются окружить город и изолировать российские войска.

"Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", - добавил он.

При этом глава украинской разведки подтвердил предположение журналиста о том, что "битва за Херсон будет кровавой", но ВСУ пытаются облегчить ситуацию, насколько это возможно, но, по мнению Буданова, "это не обойдется без борьбы".