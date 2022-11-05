Коли ЗСУ зможуть взяти Херсон: прогноз ISW

ЗСУ до кінця цього року можуть взяти під свій контроль правобережжя Херсонської області. А от щодо самого звільнення міста Херсон - ситуація більш не зрозуміла, бо поки важко спрогнозувати що саме робитимуть росіяни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.

"Ми вважаємо, що українські сили матимуть змогу отримати контроль над правобережжям Херсонської області до кінця 2022 року. Ми бачили повідомлення українського ГУР, ми бачили повідомлення про відхід російських сил з правобережжя Херсонщини, заяви росіян про свого роду евакуацію звідти", - зазначає Степаненко.

За її словами, ситуація в самому Херсоні менш зрозуміла.

"Бо росіяни, можливо, створюють умови для оборони міста, водночас готуючи резервні позиції на випадок, якщо їм доведеться відступити із Херсона. Тобто, неясно, чи збираються вони воювати за Херсон, чи побачать, що вони не здатні воювати і тоді відступлять", - пояснює аналітик.

При цьому щодо Херсонської області, в ISW не вважають, що українські сили просуватимуться через Дніпро на південь цього року.

"Тобто вони зможуть відновити наступ пізніше, спробувати перетнути річку, але не цього року. Через те, що буде зима і це не обов'язково розумно", - каже Степаненко.

Вона також зазначила, що з військової точки зору ЗСУ важливо зайняти від 15 до 25 кілометрів на лівому березі Дніпра, щоб створити буферну зону, щоб росіяни не могли обстрілювати Херсон.

"Ми бачили по Харкову: коли російські війська були поблизу міста, було набагато більше артобстрілів. Подібна ситуація може скластися, коли українські сили візьмуть Херсон", - підсумувала аналітик.

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов припустив, що операція зі звільнення окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Додамо, нещодавно РБК-Україна дізналося думку військового експерта щодо подальших перспектив звільнення Херсону. Він назвав три можливі сценарії подій.