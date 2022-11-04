Как будут развиваться события при освобождении Херсона? Эксперт назвал три варианта

По его словам, уже то, что россияне эвакуируют свои учреждения, говорит о будущем отступлении из Херсона и плацдарма на правобережной части.

"Трудно оценить, когда это произойдет, но ВСУ не будут менять характер боевых действий из-за того, что сейчас происходит на левом берегу Днепра, а именно - огневое поражение противника и снижение его боевых потенциалов. Единственный вопрос здесь - это насколько быстро или когда мы можем снизить боевые возможности войск РФ до уровня, когда они начнут отступать", - отметил Жданов.

При этом он осторожно относится к срокам освобождения Херсона, поскольку даже в Главном управлении разведки Минобороны Украины и Пентагоне не берутся называть даты.

"Даже глава ГУР, генерал Кирилл Буданов говорит, что, возможно, до конца ноября мы можем освободить Херсон, но может и нет. Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил об уверенности, что ВСУ освободят Херсон, но когда - тоже не уточнил", - подчеркнул эксперт.

Он также считает, что спрогнозировать дальнейший ход боевых действий после освобождения Херсона невозможно. Потому что все будет зависеть от ситуации, которая будет складываться после деоккупации города.

"Одна ситуация - если российские войска в большинстве своем сдадутся в плен, другая - если мы их разгромим там и "остатки" оккупантов сбегут на левый берег, и третья - если войска РФ организованно выйдут с правого берега на левый и займут там оборону", - добавил Жданов.

Что касается настроений в российском обществе, то освобождение Херсона не сильно на них повлияет.

"Что нельзя сказать о количестве похоронок и гробов, которые придут из Украины в РФ. В этом случае это единственное, что может всколыхнуть российское общество. Ведь наши Вооруженные силы сегодня наносят урон российским войскам в количестве до батальонной тактической группы в сутки", - отметил он.

По его мнению, если через месяц-два в Россию поступит от 30 до 60 тысяч похоронок, можно будет говорить о смене общественных настроений.

"Дело в том, что в России общество очень велико, и оно разбросано на большие территории, связь между ними очень слабая, поэтому говорить, что завтра изменится общая картина в этой стране я бы не стал", - добавил Жданов.