Когда завершится конкурс на директора НАБУ: Арахамия назвал сроки

Конкурс, в ходе которого будет избран новый директор Национального антикоррупционного бюро, может завершиться уже в марте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в интервью Forbes.
Парламентария попросили прокомментрировать недавние предположения президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля о том, что конкурс на директора НАБУ должен завершиться в начале февраля и не хотят ли власти ускорить его.
Арахамия подчеркнул, что такие заявления глав государства и правительства являются "коммуникационной несогласованностью". Позже этот вопрос был обсужден с конкурсной комиссией, чтобы она не воспринимала это как попытку вмешаться в процесс.
Также нардеп ответил на вопрос, когда может завершиться конкурс на директора НАБУ.
"Где-то в середине марта", - рассказал Арахамия.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что директора НАБУ назначат в первую неделю февраля.
Также мы писали, что Шмыгаль был уверен в назначении главы НАБУ до конца января.
Более детально о процессе назначения директора НАБУ можете узнать в материале РБК-Украина.
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