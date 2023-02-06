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Когда завершится конкурс на директора НАБУ: Арахамия назвал сроки

Фото: Давид Арахамия, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Конкурс, в ходе которого будет избран новый директор Национального антикоррупционного бюро, может завершиться уже в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в интервью Forbes.

Парламентария попросили прокомментрировать недавние предположения президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля о том, что конкурс на директора НАБУ должен завершиться в начале февраля и не хотят ли власти ускорить его.

Арахамия подчеркнул, что такие заявления глав государства и правительства являются "коммуникационной несогласованностью". Позже этот вопрос был обсужден с конкурсной комиссией, чтобы она не воспринимала это как попытку вмешаться в процесс.

Также нардеп ответил на вопрос, когда может завершиться конкурс на директора НАБУ.

"Где-то в середине марта", - рассказал Арахамия.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что директора НАБУ назначат в первую неделю февраля.

Также мы писали, что Шмыгаль был уверен в назначении главы НАБУ до конца января.

Более детально о процессе назначения директора НАБУ можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийНАБУДавид АрахамияДенис Шмыгаль