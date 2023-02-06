Когда завершится конкурс на директора НАБУ: Арахамия назвал сроки

Парламентария попросили прокомментрировать недавние предположения президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля о том, что конкурс на директора НАБУ должен завершиться в начале февраля и не хотят ли власти ускорить его.

Арахамия подчеркнул, что такие заявления глав государства и правительства являются "коммуникационной несогласованностью". Позже этот вопрос был обсужден с конкурсной комиссией, чтобы она не воспринимала это как попытку вмешаться в процесс.

Также нардеп ответил на вопрос, когда может завершиться конкурс на директора НАБУ.

"Где-то в середине марта", - рассказал Арахамия.