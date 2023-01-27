Зеленский анонсировал назначение директора НАБУ: будет уже через неделю
Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины могут назначить на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Telegram.
"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо по этому пути продвигаемся вперед", - сказал Зеленский во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине.
Он сообщил, что для избрания директора НАБУ остался только конкурс, который сейчас проходят кандидаты.
"Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа", - подчеркнул президент.
Он добавил, что после этого все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что ожидает избрания кандидатов в директора НАБУ до конца января.
Ранее кандидат на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что директор НАБУ "не из системы" сможет найти новое видение развития антикоррупционной политики.
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