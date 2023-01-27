Зеленский анонсировал назначение директора НАБУ: будет уже через неделю

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины могут назначить на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Telegram.

"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо по этому пути продвигаемся вперед", - сказал Зеленский во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине.

Он сообщил, что для избрания директора НАБУ остался только конкурс, который сейчас проходят кандидаты.

"Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа", - подчеркнул президент.

Он добавил, что после этого все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".