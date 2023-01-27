ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский анонсировал назначение директора НАБУ: будет уже через неделю

Новина українською →
Украина, Пятница 27 января 2023 21:53
Зеленский анонсировал назначение директора НАБУ: будет уже через неделю Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины могут назначить на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Telegram.

"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо по этому пути продвигаемся вперед", - сказал Зеленский во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине.

Он сообщил, что для избрания директора НАБУ остался только конкурс, который сейчас проходят кандидаты.

"Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа", - подчеркнул президент.

Он добавил, что после этого все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что ожидает избрания кандидатов в директора НАБУ до конца января.

Ранее кандидат на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что директор НАБУ "не из системы" сможет найти новое видение развития антикоррупционной политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ
NEWS
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору