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Коли завершиться конкурс на директора НАБУ: Арахамія назвав терміни

Фото: Давид Арахамія, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Конкурс, під час якого буде обрано нового директора Національного антикорупційного бюро, може завершитися вже в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамію в інтерв'ю Forbes.

Парламентарія попросили прокоментувати нещодавні припущення президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля про те, що конкурс на директора НАБУ має завершитися на початку лютого і чи не хоче влада прискорити його.

Арахамія наголосив, що такі заяви голів держави та уряду є "комунікаційною неузгодженістю". Пізніше це питання було обговорено з конкурсною комісією, щоб вона не сприймала це як спробу втрутитися у процес.

Також нардеп відповів на запитання, коли може завершитись конкурс на директора НАБУ.

"Десь у середині березня", - розповів Арахамія.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що директора НАБУ призначать у перший тиждень лютого.

Також ми писали, що Шмигаль був упевнений у призначенні голови НАБУ до кінця січня.

Більш детально про процес призначення директора НАБУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийНАБУДавид АрахаміяДенис Шмигаль