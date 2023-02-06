Коли завершиться конкурс на директора НАБУ: Арахамія назвав терміни

Парламентарія попросили прокоментувати нещодавні припущення президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля про те, що конкурс на директора НАБУ має завершитися на початку лютого і чи не хоче влада прискорити його.

Арахамія наголосив, що такі заяви голів держави та уряду є "комунікаційною неузгодженістю". Пізніше це питання було обговорено з конкурсною комісією, щоб вона не сприймала це як спробу втрутитися у процес.

Також нардеп відповів на запитання, коли може завершитись конкурс на директора НАБУ.

"Десь у середині березня", - розповів Арахамія.