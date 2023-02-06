Коли завершиться конкурс на директора НАБУ: Арахамія назвав терміни

Конкурс, під час якого буде обрано нового директора Національного антикорупційного бюро, може завершитися вже в березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамію в інтерв'ю Forbes.
Парламентарія попросили прокоментувати нещодавні припущення президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля про те, що конкурс на директора НАБУ має завершитися на початку лютого і чи не хоче влада прискорити його.
Арахамія наголосив, що такі заяви голів держави та уряду є "комунікаційною неузгодженістю". Пізніше це питання було обговорено з конкурсною комісією, щоб вона не сприймала це як спробу втрутитися у процес.
Також нардеп відповів на запитання, коли може завершитись конкурс на директора НАБУ.
"Десь у середині березня", - розповів Арахамія.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що директора НАБУ призначать у перший тиждень лютого.
Також ми писали, що Шмигаль був упевнений у призначенні голови НАБУ до кінця січня.
Більш детально про процес призначення директора НАБУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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