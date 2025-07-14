Когда запустят комиссию для выплат пострадавшим от агрессии РФ: в ОП назвали сроки

Украина вместе с партнерами работают над запуском Компенсационной комиссии для выплат жертвам войны, вызванной российской агрессией. Она может начать работу уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирину Мудру в Facebook .

Мудра рассказала, что приняла участие в заключительной межправительственной встрече с более чем 50 государствами в Гааге, которая была посвящена тексту международного соглашения о создании Компенсационной комиссии для выплат жертвам войны, вызванной российской агрессией.

По ее словам, после того, как текст документа согласуют, его передадут Совету Европы для дальнейшей проработки.

"Ожидаем, что проект будет готов уже к 30 сентября, а к концу года завершим все юридические процедуры, чтобы в следующем году комиссия уже заработала", - добавила чиновница.

Что даст запуск комиссии

По словам Мудрой, запуск Компенсационной комиссии для выплат жертвам войны, вызванной российской агрессией важен, поскольку:

это первый в мире пример, когда агрессора заставляют платить - не когда-нибудь в будущем, после войны, а уже сейчас;

это настоящий прорыв в международном праве, так же как и спецтрибунал за преступление агрессии против Украины;

это очень конкретная помощь - миллионам украинцев, пострадавших от российской агрессии, потерявших близких, жилье, имущество.

"Сегодня мы не просто финализируем текст соглашения. Мы финализируем один из важнейших шагов на пути к исторической справедливости", - добавила она.