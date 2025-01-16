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Семьи погибших в результате агрессии РФ могут получить компенсацию: как подать заявление в "Дії"

Четверг 16 января 2025 13:36
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Семьи погибших в результате агрессии РФ могут получить компенсацию: как подать заявление в "Дії" Фото: Компенсация морального ущерба из-за потери родственников (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Начиная с 16 января семьи, потерявшие близких из-за полномасштабного вторжения России в Украину, могут подать заявление в Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины в категории А2.1. Эта категория охватывает компенсацию за душевную боль и страдания, вызванные потерей родных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Реестр убытков для Украины".

Подать заявление на возмещение убытков могут:

  • родители, супруги или гражданские партнеры, а также дети погибших;
  • другие члены семьи, при условии предоставления доказательств близких отношений и элементов зависимости с членом семьи, как это определено в Форме и Правилах подачи Заявления в Категории A2.1.

Заявители должны предоставить информацию о себе, умершем члене семьи, их отношениях и обстоятельствах смерти. Система автоматически загружает необходимые данные из государственных реестров, что упрощает процесс подачи заявления.

Материальный ущерб, такой как потеря дохода, в этой категории не учитываются, но будут рассматриваться в будущих категориях заявлений, которые планируют открыть в ближайшее время.

Как подать заявление

Процедура подачи доступна через портал или приложение "Дія". Для этого нужно:

  • зайти в "Дію",
  • выбрать категорию А2.1,
  • заполнить форму, указав данные о себе, умершем родственнике и обстоятельства смерти.
  • отправить заявление.

Отметим, это уже вторая категория заявлений, доступная для подачи в Реестр. Первая, категория A3.1, охватывает случаи повреждения или уничтожения жилого недвижимого имущества. На сегодня в Реестр подано примерно 13 000 таких заявлений, а общая сумма заявленных убытков превышает 800 миллионов евро. В ближайшем будущем планируется запуск новых категорий заявлений. РБК-Украина ранее рассказывало, как в приложении "Дія" можно подать заявление об убытках или повреждении имущества, вызванных действиями Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.

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