Семьи погибших в результате агрессии РФ могут получить компенсацию: как подать заявление в "Дії"

Начиная с 16 января семьи, потерявшие близких из-за полномасштабного вторжения России в Украину, могут подать заявление в Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины в категории А2.1. Эта категория охватывает компенсацию за душевную боль и страдания, вызванные потерей родных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Реестр убытков для Украины" .

Подать заявление на возмещение убытков могут:

родители, супруги или гражданские партнеры, а также дети погибших;

другие члены семьи, при условии предоставления доказательств близких отношений и элементов зависимости с членом семьи, как это определено в Форме и Правилах подачи Заявления в Категории A2.1.

Заявители должны предоставить информацию о себе, умершем члене семьи, их отношениях и обстоятельствах смерти. Система автоматически загружает необходимые данные из государственных реестров, что упрощает процесс подачи заявления.

Материальный ущерб, такой как потеря дохода, в этой категории не учитываются, но будут рассматриваться в будущих категориях заявлений, которые планируют открыть в ближайшее время.

Как подать заявление

Процедура подачи доступна через портал или приложение "Дія". Для этого нужно: