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Коли запустять комісію для виплат постраждалим від агресії РФ: в ОП назвали терміни

Понеділок 14 липня 2025 15:59
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Коли запустять комісію для виплат постраждалим від агресії РФ: в ОП назвали терміни Фото: Ірина Мудра, заступник керівника Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна разом із партнерами працюють над запуском Компенсаційної комісії для виплат жертвам війни, спричиненої російською агресією. Вона може почати роботу вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Ірину Мудру у Facebook.

Мудра розповіла, що взяла участь у заключній міжурядовій зустрічі з понад 50 державами в Гаазі, яка була присвячена тексту міжнародної угоди про створення Компенсаційної комісії для виплат жертвам війни, спричиненої російською агресією.

За її словами, після того, як текст документа узгодять, його передадуть Раді Європи для подальшого опрацювання.

"Очікуємо, що проєкт буде готовий уже до 30 вересня, а до кінця року завершимо всі юридичні процедури, щоб наступного року комісія вже запрацювала", - додала чиновниця.

Що дасть запуск комісії

За словами Мудрої, запуск Компенсаційної комісії для виплат жертвам війни, спричиненої російською агресією важливий, оскільки:

  • це перший у світі приклад, коли агресора змушують платити - не коли-небудь у майбутньому, після війни, а вже зараз;
  • це справжній прорив у міжнародному праві, так само як і спецтрибунал за злочин агресії проти України;
  • це дуже конкретна допомога - мільйонам українців, які постраждали від російської агресії, втратили близьких, житло, майно.

"Сьогодні ми не просто фіналізуємо текст угоди. Ми фіналізуємо один із найважливіших кроків на шляху до історичної справедливості", - додала вона.

Компенсація для сімей загиблих на війні

Нагадаємо, з 16 січня 2025 року родичі загиблих на війні отримали можливість отримати компенсацію.

Для цього необхідно подати заяву на відшкодування збитків у застосунку "Дія".

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