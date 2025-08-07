Шмыгаль анонсировал видеофиксацию работы ТЦК: когда заработает

В Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП", - отметил глава Минобороны. По его словам, уже с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. "В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - добавил он. По данным Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, однако и в дальнейшем продолжается работа по закупке дополнительных средств.