Шмыгаль анонсировал видеофиксацию работы ТЦК: когда заработает
В Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП", - отметил глава Минобороны.
По его словам, уже с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
"В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - добавил он.
По данным Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, однако и в дальнейшем продолжается работа по закупке дополнительных средств.
Мобилизация в Украине
Заметим, что в Украине продолжается мобилизация, направленная на усиление обороноспособности государства в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.
Основные усилия направлены на обновление состава Сил обороны, замену военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте, а также на усиление отдельных направлений.
Напомним, что в прошлом месяце в сети появилась информация о работе мобильных территориальных центров комплектования и соцподдержки.
Фактически это те же ТЦК, но не привязаны к фиксированным местам расположения.
Отмечается, что мобильные ТЦК являются целесообразным решением, учитывая то, что россияне в последнее время активизировали удары по территориальным центрам комплектования.
Подробнее о том, что же такое мобильные ТЦК и, что о них известно, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале лета отметил, что мобилизация не должна быть шоком для украинцев. На этой почве он объяснил, что ТЦК нужны изменения.