Когда возобновятся поставки военной помощи Украине: в Politico дали ответ
Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встречи спецпредставителя президента США Кита Келлога и министра обороны Рустема Умерова в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам источников, США намерены возобновить поставки инженерной техники и бронетехники в Украину. Однако, точные сроки там так пока что не озвучили.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна готова отправить в Украину оборонительные вооружения, однако он не стал вдаваться в подробности о том, о чем конкретно идет речь.
По данным издания, Келлог и Умеров должны встретиться в Риме на конференции, которая будет посвящена помощи Украине. За эти, как ожидается, последует встреча в Киеве.
Приостановка помощи Украине от США
Напомним, 2 июля поступила информация о том, что США приостановили поставки в Украину ракет для ПВО и других боеприпасов. Из-за этого Киев инициировал телефонный разговор с представителями США.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на данный вопрос. Он заявил, что выясняются все детали относительно поставок.
На фоне этого глава Офиса Президента Андрей Ермак позвонил главе зарубежного комитета Палаты представителей США Брайану Масту, чтобы обсудить оборонную поддержку Украины.
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