Когда возобновятся поставки военной помощи Украине: в Politico дали ответ

Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встречи спецпредставителя президента США Кита Келлога и министра обороны Рустема Умерова в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам источников, США намерены возобновить поставки инженерной техники и бронетехники в Украину. Однако, точные сроки там так пока что не озвучили.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна готова отправить в Украину оборонительные вооружения, однако он не стал вдаваться в подробности о том, о чем конкретно идет речь.

По данным издания, Келлог и Умеров должны встретиться в Риме на конференции, которая будет посвящена помощи Украине. За эти, как ожидается, последует встреча в Киеве.