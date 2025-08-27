Когда откроют границы для мужчин 18-22 лет: что известно о сроках

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Изменения, принятые накануне, вступят в силу после официального опубликования постановления правительства.
Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Отметим, что вчера правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Это означает, что мужчины в возрастной категории от 18 до 22 лет смогут как выезжать из Украины во время военного положения, также нововведение распространяется на граждан, которые уже находятся за пределами нашей страны.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления. Отметим, что пока на Правительственном портале пока не было обнародовано соответствующего документа.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. С тех пор большинство мужчин в возрасте 18-60 лет не имеют права покидать страну, кроме определенных категорий.
Когда эти изменения вступят в силу, то речь пойдет о разрешении на выезд граждан Украины-мужчин в возрасте от 18 лет до 22 включительно.
Но ограничения, как и раньше, будут оставаться для той категории мужчин, которые подпадают под пункт 2-14 правил пересечения государственной границы. То есть это лица, занимающие должности в органах государственной власти или местного самоуправления и тому подобное.
Таким образом, для этой категории граждан, как и раньше будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку.
В то же время когда нововведение заработает, то при пересечении границы мужчины в возрасте 18-22 лет также, кроме загранпаспорта, должны предъявлять в пунктах пропуска и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде).
Вопрос выезда за границу для молодых украинцев обсуждали уже несколько месяцев. Еще в июле эту тему поднимал и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отмечал, что мужчины от 18 до 22 лет фактически не подлежат мобилизации, но лишены ряда прав из-за запрета на выезд.
А 12 августа 2025 года во время Украинского молодежного форума президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству и военному командованию наработать упрощенный порядок пересечения границы для мужчин 18-22 лет. По его мнению, это поможет сохранить связь со страной и дать молодежи больше возможностей для обучения.
Параллельно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который предлагает разрешить выезд мужчинам до 24 лет. Один из его авторов, нардеп Федор Вениславский, в комментарии РБК-Украина отмечал, что по закону мужчины до 25 лет не подлежат призыву, но не могут выезжать из Украины или наоборот вернуться.
Ведь те, кто выехал за границу до 18 лет, опасаются возвращаться, чтобы не потерять возможность выезда, а те, кому уже исполнилось 18, - ограничены в обучении или стажировке за рубежом.