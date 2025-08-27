Когда откроют границы для мужчин 18-22 лет: что известно о сроках

Отметим, что вчера правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Это означает, что мужчины в возрастной категории от 18 до 22 лет смогут как выезжать из Украины во время военного положения, также нововведение распространяется на граждан, которые уже находятся за пределами нашей страны.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления. Отметим, что пока на Правительственном портале пока не было обнародовано соответствующего документа.

Что известно о разрешении на выезд мужчин в возрасте 18-22 года

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. С тех пор большинство мужчин в возрасте 18-60 лет не имеют права покидать страну, кроме определенных категорий.

Когда эти изменения вступят в силу, то речь пойдет о разрешении на выезд граждан Украины-мужчин в возрасте от 18 лет до 22 включительно.

Но ограничения, как и раньше, будут оставаться для той категории мужчин, которые подпадают под пункт 2-14 правил пересечения государственной границы. То есть это лица, занимающие должности в органах государственной власти или местного самоуправления и тому подобное.

Таким образом, для этой категории граждан, как и раньше будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку.

В то же время когда нововведение заработает, то при пересечении границы мужчины в возрасте 18-22 лет также, кроме загранпаспорта, должны предъявлять в пунктах пропуска и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде).