В Николаеве пересчитают платежки за тепло за весь сезон: кто будет платить меньше (список адресов)

В Николаеве жители домов, пострадавших от обстрелов или аварий, будут платить за отопление меньше. Исполнительный комитет городского совета принял решение о перерасчете начислений за весь текущий отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "МикВісті" .

Почему меняют начисления

Во время заседания исполкома 25 февраля были скорректированы нормы тепловой нагрузки для "Николаевоблтеплоэнерго". Как пояснил заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов, изменение норм позволит уменьшить суммы в платежках для жителей поврежденных домов, начиная с 1 ноября 2025 года.

Решение касается 10 жилых домов, которые подверглись разрушениям в результате вражеских обстрелов, а также одного дома, где произошел взрыв газа.

Список адресов, где проведут перерасчет:

ул. Радужная, 49;

ул. Шоссейная, 2;

ул. 4 Продольная, 87;

ул. Космонавтов, 128;

просп. Мира, 70Б;

ул. Янтарная, 67;

ул. Евгения Логинова, 54;

ул. Генерала Алексея Алмазова, 49/1;

ул. Ольшанцев, 284/1.

Что происходит с тарифами в Николаеве

Ситуация с тарифами в городе остается сложной. Уже с 2026 года стоимость тепловой энергии для населения будет покрывать лишь около 40% ее себестоимости. Чтобы компенсировать эту разницу, из городского бюджета планируют дополнительно выделить 96 миллионов гривен.

Сейчас расчет происходит по двухставочному тарифу. Он состоит из условно-переменной части (плата за фактически потребленное тепло зимой) и условно-постоянной - фиксированной суммы за единицу тепловой нагрузки, которая покрывает расходы на ремонты сетей в течение года.

Именно из-за методики расчета этой постоянной составляющей в Николаеве возникли дискуссии. Горожане жаловались, что после работ по энергомодернизации их расходы иногда становились выше, чем в домах без улучшений. В ответ на эти жалобы власти инициировали проведение энергоаудитов в домах, где зафиксировано аномальное увеличение расходов после повышения энергоэффективности.