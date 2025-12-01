Когда состоится встреча Уиткоффа и Путина? Что говорят в Кремле
Переговоры спецпредставителя США Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина состоятся завтра вечером, 2 декабря.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Российско-американские контакты состоятся в Москве 2 декабря. В понедельник Путин также проведет непубличное совещание в свете подготовки к встречам с американскими переговорщиками.
"У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам", - сказал Песков.
По его словам, встреча Путина со спецпосланником президента США запланирована на вторую половину дня вторника.
Работа над мирным планом США
Напомним, ранее в Соединенных Штатах представили новый мирный план для завершения войны в Украине, содержащий 28 пунктов, часть из которых была максимально выгодна для России.
В связи с этим 23 ноября в Женеве состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы, где документ дорабатывали, чтобы сделать его более приемлемым для Киева. После этого план претерпел изменения и уже существенно отличался от первоначальной версии.
Работа над документом продолжилась в Соединенных Штатах. Так, 30 ноября США и Украина провели новые переговоры во Флориде. В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО.
Ранее сообщалось, что следующим этапом обсуждения мирного плана станет визит американской делегации в Россию, который сначала был запланирован на вторую половину недели, 4-5 декабря.
Подробнее об итогах переговоров - читайте в материале РБК-Украина.