Когда состоится встреча Уиткоффа и Путина? Что говорят в Кремле

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Российско-американские контакты состоятся в Москве 2 декабря. В понедельник Путин также проведет непубличное совещание в свете подготовки к встречам с американскими переговорщиками.

"У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам", - сказал Песков.

По его словам, встреча Путина со спецпосланником президента США запланирована на вторую половину дня вторника.