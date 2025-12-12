ua en ru
Когда состоится следующий "Рамштайн": РБК-Украина узнало дату

Киев, Пятница 12 декабря 2025 18:01
UA EN RU
Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский, Ростислав Шаправский

Новое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже во вторник, 16 декабря.

Об этом РБК-Украина сообщил источник из числа организаторов заседания "Рамштайн".

Собеседник издания рассказал, что это будет уже 32-е заседание "Рамштайна". Оно пройдет в онлайн-формате.

По его словам, ожидаются новые пакеты помощи Украине, а также согласование планов на 2026 год.

Формат "Рамштайн"

Напомним, формат "Рамштайн" - это международная контактная группа по обороне Украины, созданная в апреле 2022 года как платформа координации военной помощи Украине в отражении российской агрессии.

Он объединяет более 50 государств, включая страны НАТО, ЕС и союзников из других регионов, которые регулярно собираются для обсуждения текущих потребностей Украины, анализа ситуации на фронте и согласования поставок вооружения, техники и другого критически важного оборудования.

По данным Минобороны Украины, по состоянию на сентябрь этого года союзники передали Украине помощь на сумму свыше 145 млрд долларов, что позволило ВСУ получить современные ПВО-системы, истребители F-16, танки, бронетехнику, артиллерийские снаряды и другие ключевые ресурсы для противодействия российскому вторжению.

В 2025 году формат продолжает активно функционировать: заседания проходят под председательством Великобритании и Германии, а не США, как это было при администрации Джо Байдена.

К слову, 14 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что новая встреча в формате "Рамштайн" была запланирована на 3 декабря. Почему именно его перенесли - пока неизвестно.

