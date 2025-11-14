ua en ru
Когда пройдет новый "Рамштайн": Шмыгаль назвал дату

Киев, Пятница 14 ноября 2025 21:14
UA EN RU
Когда пройдет новый "Рамштайн": Шмыгаль назвал дату Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") должна состояться уже 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам главы Минобороны, он принял участие в видеоконференции при участии министров обороны стран E5: Германии, Британии, Италии, Польши и Франции, а также главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Шмыгаль проинформировал коллег о российском массированном ударе по гражданской и критической инфраструктуры Украины в ночь на 14 ноября.

"Рассчитываем на поставку дополнительных систем ПВО и ракет-перехватчиков для спасения жизней украинцев", - отметил он.

Также украинский министр подчеркнул, что Украине необходимо новое дальнобойное вооружение от союзников, поскольку вместе с санкциями удары по энергетической и военной инфраструктуре могут вынудить Москву сесть за стол переговоров.

В ходе встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности наращивать поставки Украине средств ПВО, боеприпасов и дронов.

Отдельно обсуждались пути финансирования Сил обороны Украины. На это планируют направить часть недавнего транша ЕС в размере 6 млрд евро.

"Готовим следующее заседание Контактной группы на 3 декабря. Благодарю союзников за последовательную поддержку и усилия ради справедливого мира", - сказал Шмыгаль.

"Рамштайн"

Напомним, предыдущая встреча Контактной группы по обороне Украины прошла 15 октября.

По ее итогам министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что союзники пообещали взносы в инициативу PURL на 422 млн долларов.

При этом Швеция пообещала выделить 8 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах.

