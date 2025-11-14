Когда пройдет новый "Рамштайн": Шмыгаль назвал дату

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") должна состояться уже 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По словам главы Минобороны, он принял участие в видеоконференции при участии министров обороны стран E5: Германии, Британии, Италии, Польши и Франции, а также главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Шмыгаль проинформировал коллег о российском массированном ударе по гражданской и критической инфраструктуры Украины в ночь на 14 ноября.

"Рассчитываем на поставку дополнительных систем ПВО и ракет-перехватчиков для спасения жизней украинцев", - отметил он.

Также украинский министр подчеркнул, что Украине необходимо новое дальнобойное вооружение от союзников, поскольку вместе с санкциями удары по энергетической и военной инфраструктуре могут вынудить Москву сесть за стол переговоров.

В ходе встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности наращивать поставки Украине средств ПВО, боеприпасов и дронов.

Отдельно обсуждались пути финансирования Сил обороны Украины. На это планируют направить часть недавнего транша ЕС в размере 6 млрд евро.

"Готовим следующее заседание Контактной группы на 3 декабря. Благодарю союзников за последовательную поддержку и усилия ради справедливого мира", - сказал Шмыгаль.