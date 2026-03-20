Когда Вербное воскресенье в 2026 году: точная дата

Главное: Православные верующие в Украине будут праздновать Вербное воскресенье 5 апреля 2026 года .

. Католическое Вербное воскресенье приходится на неделю раньше - 29 марта.

Праздник отмечается ровно за семь дней до Пасхи и открывает Страстную неделю.

Когда празднуем в 2026 году

Дата Вербного воскресенья напрямую зависит от дня празднования Пасхи. Поскольку в 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, то Вербное воскресенье будет отмечаться 5 апреля. Важно, что эта дата является общей для тех, кто придерживается как новоюлианского, так и юлианского календарей.

У христиан западного обряда (католиков) Пасху в 2026 году будут праздновать на неделю раньше - 5 апреля. Соответственно, католическое Вербное воскресенье наступит 29 марта.



Церковные особенности и литургия

Согласно церковному уставу, в воскресенье 5 апреля проводится литургия по чину свт. Иоанна Златоуста. На всенощной службе после чтения Евангелия происходит особый обряд - освящение веток вербы святой водой.

Интересно, что несмотря на продолжение Великого поста, в этот праздничный день церковный календарь позволяет верующим послабления в пищевых ограничениях - разрешается есть рыбу.

История и традиции праздника

Праздник посвящен въезду Иисуса Христа в Иерусалим на осле, что символизировало Его скромность и ненасильственную власть. Тогда жители города встречали Его как Царя, устилая путь пальмовыми ветвями.

В славянских странах, где пальмы не растут, их заменили ветви ивы - первого растения, которое распускается весной. В Украине праздник имеет несколько народных названий: Вербница, Цветное воскресенье.

После освящения вербы в церкви хозяева традиционно старались как можно быстрее принести ее домой и поставить в углу под иконами. Существует также древний обычай "бить" друг друга освященными ветвями, приговаривая: "Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко!"

Считается, что такой обряд приносит здоровье и благополучие на весь год, а молодежь при этом желает друг другу быть "большим, как верба, а здоровым, как вода".