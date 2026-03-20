Коли Вербна неділя у 2026 році: точна дата

Вербна неділя, або Вхід Господній в Єрусалим, належить до числа дванадесятих свят і є одним із найшанованіших у християнському календарі. Вона знаменує собою початок останнього тижня перед Великоднем - Страсної седмиці.
Детальніше про дати святкування та народні звичаї розповідає РБК-Україна.
Головне:
Дата Вербної неділі безпосередньо залежить від дня святкування Великодня. Оскільки у 2026 році православний Великдень припадає на 12 квітня, то Вербна неділя відзначатиметься 5 квітня. Важливо, що ця дата є спільною для тих, хто дотримується як новоюліанського, так і юліанського календарів.
У християн західного обряду (католиків) Великдень у 2026 році святкуватимуть на тиждень раніше - 5 квітня. Відповідно, католицька Вербна неділя настане 29 березня.
Вербна неділя в православному церковному календарі (скриншот: pomisna.info)
Згідно з церковним уставом, у неділю 5 квітня проводиться літургія за чином свт. Іоана Золотоустого. На всеношній службі після читання Євангелія відбувається особливий обряд - освячення гілок верби святою водою.
Цікаво, що попри тривання Великого посту, у цей святковий день церковний календар дозволяє вірянам послаблення в харчових обмеженнях - дозволяється їсти рибу.
Свято присвячене в'їзду Ісуса Христа до Єрусалима на ослі, що символізувало Його скромність та ненасильницьку владу. Тоді мешканці міста зустрічали Його як Царя, вистеляючи шлях пальмовим гіллям.
У слов’янських країнах, де пальми не ростуть, їх замінили гілки верби - першої рослини, що розпускається навесні. В Україні свято має кілька народних назв: Вербниця, Квітна або Цвітна неділя.
Після освячення верби в церкві господарі традиційно намагалися якнайшвидше принести її додому та поставити на покуті під іконами. Існує також давній звичай "бити" одне одного освяченими гілками, примовляючи: "Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко!"
Вважається, що такий обряд приносить здоров’я та добробут на весь рік, а молодь при цьому бажає одне одному бути "великим, як верба, а здоровим, як вода".
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: церковний календар на 2026 рік, сайт ПЦУ, wikipedia.org.