Коли Вербна неділя у 2026 році: точна дата

Православні віряни в Україні святкуватимуть Вербну неділю 5 квітня 2026 року .

Католицька Вербна неділя припадає на тиждень раніше - 29 березня.

Свято відзначається рівно за сім днів до Великодня і відкриває Страсний тиждень.

Коли святкуємо у 2026 році

Дата Вербної неділі безпосередньо залежить від дня святкування Великодня. Оскільки у 2026 році православний Великдень припадає на 12 квітня, то Вербна неділя відзначатиметься 5 квітня. Важливо, що ця дата є спільною для тих, хто дотримується як новоюліанського, так і юліанського календарів.

У християн західного обряду (католиків) Великдень у 2026 році святкуватимуть на тиждень раніше - 5 квітня. Відповідно, католицька Вербна неділя настане 29 березня.



Церковні особливості та літургія

Згідно з церковним уставом, у неділю 5 квітня проводиться літургія за чином свт. Іоана Золотоустого. На всеношній службі після читання Євангелія відбувається особливий обряд - освячення гілок верби святою водою.

Цікаво, що попри тривання Великого посту, у цей святковий день церковний календар дозволяє вірянам послаблення в харчових обмеженнях - дозволяється їсти рибу.

Історія та традиції свята

Свято присвячене в'їзду Ісуса Христа до Єрусалима на ослі, що символізувало Його скромність та ненасильницьку владу. Тоді мешканці міста зустрічали Його як Царя, вистеляючи шлях пальмовим гіллям.

У слов’янських країнах, де пальми не ростуть, їх замінили гілки верби - першої рослини, що розпускається навесні. В Україні свято має кілька народних назв: Вербниця, Квітна або Цвітна неділя.

Після освячення верби в церкві господарі традиційно намагалися якнайшвидше принести її додому та поставити на покуті під іконами. Існує також давній звичай "бити" одне одного освяченими гілками, примовляючи: "Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко!"

Вважається, що такий обряд приносить здоров’я та добробут на весь рік, а молодь при цьому бажає одне одному бути "великим, як верба, а здоровим, як вода".