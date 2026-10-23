Когда включат отопление в Одесской области: в ОВА объяснили условия

К новому отопительному сезону Одесская область готова. Однако тепло начнут включать только при определенных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной (государственной) администрации Олега Кипера в Facebook.
Чиновник рассказал, что к отопительному сезону 2026-2027 годов Одесская область готова.
"За последние месяцы вместе с громадами и всеми профильными службами мы провели необходимую подготовку, чтобы область была максимально готова к работе в осенне-зимний период", - поделился Кипер.
В то же время, по его словам, начало отопительного сезона в области будет начинаться в соответствии с:
Согласно информации Кипера, социально важные объекты - больницы, школы, предприятия тепло- и водоснабжения - уже обеспечены:
"Усиливаем и энергетическую устойчивость. К работе готова 21 установка распределенной тепловой генерации общей мощностью 36 МВт", - сообщил глава ОВА.
Он добавил, что продолжают также:
"Несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой, делаем все возможное, чтобы в любых условиях критически важные объекты работали стабильно", - рассказал Кипер.
В заключение он поблагодарил громады, спасателей, энергетиков, коммунальщиков и "всех, кто готовил область к зиме".
Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, 24 октября погода по Одесской области в целом ожидается облачная:
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
"На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м", - уточнили синоптики.
Напомним, ранее мы рассказывали, где уже начался новый отопительный сезон и кому дадут тепло позже.
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