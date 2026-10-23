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Когда включат отопление в Одесской области: в ОВА объяснили условия

15:20 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

К новому отопительному сезону Одесская область готова. Однако тепло начнут включать только при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной (государственной) администрации Олега Кипера в Facebook.

От чего зависит начало нового отопительного сезона

Чиновник рассказал, что к отопительному сезону 2026-2027 годов Одесская область готова.

"За последние месяцы вместе с громадами и всеми профильными службами мы провели необходимую подготовку, чтобы область была максимально готова к работе в осенне-зимний период", - поделился Кипер.

В то же время, по его словам, начало отопительного сезона в области будет начинаться в соответствии с:

  • погодными условиями;
  • температурным режимом.

Готовы ли к холодам социально важные объекты региона

Согласно информации Кипера, социально важные объекты - больницы, школы, предприятия тепло- и водоснабжения - уже обеспечены:

  • генераторами;
  • запасом топлива.

"Усиливаем и энергетическую устойчивость. К работе готова 21 установка распределенной тепловой генерации общей мощностью 36 МВт", - сообщил глава ОВА.

Он добавил, что продолжают также:

  • устанавливать блочно-модульные котельные;
  • усиливать защиту критической инфраструктуры.

"Несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой, делаем все возможное, чтобы в любых условиях критически важные объекты работали стабильно", - рассказал Кипер.

В заключение он поблагодарил громады, спасателей, энергетиков, коммунальщиков и "всех, кто готовил область к зиме".

Публикация Олега Кипера (скриншот: facebook.com/Олег Кіпер)

Какую погоду прогнозируют по области в ближайшее время

Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, 24 октября погода по Одесской области в целом ожидается облачная:

  • ночью - небольшой, а местами - и умеренный дождь;
  • днем - местами небольшой дождь.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10...+15°С;
  • днем +14...+19°С.

"На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м", - уточнили синоптики.

Напомним, ранее мы рассказывали, где уже начался новый отопительный сезон и кому дадут тепло позже.

Кроме того, мы объясняли, как оформить субсидию на отопительный сезон 2026-2027 и когда ждать первые выплаты.

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