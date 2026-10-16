ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Отопительный сезон-2027: где уже начался, а кому дадут тепло позже

19:03 16.10.2026 Пт
6 мин
aimg Татьяна Веремеева
Отопительный сезон-2027: где уже начался, а кому дадут тепло позже Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Украине постепенно начинают отопительный сезон 2026-2027 годов. В части общин тепло уже подают в больницы, детсады и школы, а в некоторых городах стартовали или запланированы подключения жилых домов.

Когда в Украине начинается отопительный сезон осенью 2026 года - рассказывает РБК-Украина.

Во многих общинах сначала подают тепло в больницы, детсады и другие социальные учреждения, а жилые дома подключают позже. Условия и сроки зависят от погоды, готовности сетей и местных властей.

В то же время в общинах, где отопление уже запускают, подача тепла может происходить поэтапно. Поэтому дата начала сезона не всегда означает, что батареи одновременно потеплеют во всех домах.

Где уже начали подавать тепло

В Киеве отопительный сезон начался 16 октября. Сначала тепло подают в учреждения социальной сферы, в частности больницы, школы и детсады. В то же время часть Днепровского и Дарницкого районов пока останется без отопления из-за значительных повреждений энергообъекта. Там продолжаются восстановительные работы.

В Ирпенской общине Киевской области с 15 октября начали подключать к отоплению больницы, отдельные школы и детсады. Тепло будут подавать по заявкам руководителей заведений, если внутренние системы готовы к работе. В жилых домах отопление включат позже.

Читайте также: До 18 часов без света: эксперт назвал мягкий и худший сценарии для Киева зимой

В Ужгороде решение о начале отопительного сезона было принято 16 октября. В коммунальных учреждениях, в частности школах, детсадах, медицинских, культурных учреждениях и заведениях социальной защиты, тепло будут включать при снижении температурного режима ниже нормативного.

В Куликовской общине Черниговской области отопительный сезон начали еще 28 сентября. Тепло подали в учреждения здравоохранения, общего среднего и дошкольного образования.

В Сновской общине отопительный сезон для бюджетных учреждений, предприятий и жилищного фонда начался 15 октября. В этот же день тепло начали подавать в жилые дома и учреждения Корюковской и Коропской общин Черниговщины.

В Гончаровской и Сосницкой общинах Черниговской области начало отопительного сезона запланировано на 19 октября. В Менской общине тепло должны начать подавать 21 октября в учреждения, предприятия, организации и жилищный фонд.

В Сарненской общине Ровенской области отопление запускают поэтапно. С 15 октября тепло подается в центральную районную больницу, с 19 октября запланировано подключение детсадов, с 20 октября - подачу теплоносителя от котельной на улице Демократической в Сарнах. Другие коммунальные учреждения, учреждения и административные здания старостинских округов должны быть подключены 26 октября. Дату начала подачи тепла в школы сообщат дополнительно.

В Терешковской общине Полтавской области отопление в учебных заведениях начали включать еще 12 октября. Тепло уже подали в местный лицей и детсад. При необходимости будут отапливаться и другие школы общины. Решение было принято из-за похолодания: в детском саду температура воздуха опустилась до 14 градусов.

В Решетиловской общине Полтавской области отопительный сезон в учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы с автономным отоплением должен начаться 19 октября.

Читайте также: Украина превысила план по накоплению газа: сколько ресурса уже есть перед зимой

В Калушской общине Ивано-Франковской области 15 октября решили начать включать отопление в учреждениях здравоохранения. Тепло должны подать в центральную районную и городскую больницы, а также гериатрический центр. Решения относительно начала отопительного сезона во всей общине планируют принять отдельно.

В Винницкой общине также начали подавать тепло в социальные учреждения. По состоянию на 15 октября тепловики получили 39 заявок, из них 25 - от соответствующих учреждений. Отопление уже включено в двух детских садах. Для жилых домов нужно отдельное решение.

В Збаражской общине Тернопольской области с 19 октября планируют подавать тепло на объекты жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы.

Где тепло дадут позже

В Запорожье по состоянию на 16 октября дату начала отопительного сезона официально не объявили. Системы отопления домов начали заполнять теплоносителем еще 8 октября, однако это еще не означает начала отопительного сезона. Решение о подаче тепла в квартиры примет исполком горсовета. Одно из условий - среднесуточная температура +8°C или ниже в течение трех суток подряд.

В Луцке отопительный сезон начнут с учетом погодных условий. Исполком решил подавать тепло, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток будет составлять +8°C или ниже. В первую очередь будут отапливать детские, лечебные и учебные заведения. Коммунальное предприятие "Луцктепло" сообщило о готовности к зиме и подготовке к возобновлению горячего водоснабжения от большой котельной.

В Хмельницком отопление планируют запускать поэтапно. Сначала тепло должны подать в детсады и стационарные медицинские учреждения, а затем - другим потребителям. Школы будут подключать вместе с жилыми домами, поскольку они работают от тех же котельных. Запуск централизованного отопления зависит от погоды.

Читайте также: Обществам заблокировали 20 млрд грн платежей: в АГУ предупредили о рисках перед зимой

Во Львове точной даты начала отопительного сезона пока не назвали. По словам городского головы Андрея Садового, тепло планируется подавать, когда температура опустится ниже +8°C. В то же время больницы и учебные заведения могут получить отопление раньше, в случае необходимости. Город также готовит резервные твердотопливные котельные для работы при возможных отключениях электроэнергии и повреждении инфраструктуры.

В Черновцах коммунальное предприятие "Черновцытеплокоммунэнерго" заявило о полной готовности к отопительному сезону. Однако тепло начнут подавать после того, как среднесуточная температура будет ниже +8°C в течение трех суток и продолжит снижаться. Соответствующее решение должен принять исполком горсовета.

В Одессе завершают основные подготовительные работы к отопительному сезону. По данным городских властей, отремонтировали котельное, электрическое и насосное оборудование, провели гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. В настоящее время идет подготовка внутридомовых сетей.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство готовится к сложной зиме и усиливает защиту энергетической инфраструктуры. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, предусмотрена децентрализация систем жизнеобеспечения регионов и подготовка к разным сценариям, в том числе худшим, на фоне постоянных российских атак.

Вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году Украина подготовлена к зиме значительно лучше, чем в предыдущие. По его словам, защитили максимум мощностей генерации и передачи электроэнергии, а вместе с партнерами доставили в Украину более 33 тысяч тонн энергетического оборудования.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальные сайты городских и поселковых советов, сообщения органов местного самоуправления и представителей местных властей Киева, Ужгорода, Сарненской, Терешковской, Калушской, Ирпенской, Винницкой, Решетиловской, Збаражской, Гончаровской, Сосницкой и Минской общин, а также публикации "Є ye.ua" и "Суспільне".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отопительный сезон
Новости
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов