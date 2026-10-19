Отопительный сезон 2026-2027: как оформить субсидию и когда ждать первых выплат

В Украине начинается отопительный сезон 2026-2027 годов. Большинству граждан жилищную субсидию переcчитают автоматически, однако для отдельных категорий потребителей остается необходимость лично подать заявление и декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОВА .

Кому субсидию пересчитают автоматически, а кому нужно подать заявление

Для большинства украинцев, уже получавших помощь на оплату коммунальных услуг, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществит автоматический перерасчет. Повторно обращаться не следует, если в составе домохозяйства или имущественном состоянии не произошло изменений.

Подать новое заявление и декларацию необходимо в следующих случаях:

если вы оформляете субсидию в первый раз;

если вам было отказано в назначении пособия на неотапливаемый период;

в случае изменений в составе домохозяйства или других обстоятельств, влияющих на право или размер выплат.

Способы подачи документов

Заявление и декларацию о доходах можно подать удобным для вас способом:

Онлайн: через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда;

через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда; Лично: в сервисных центрах ПФУ, центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченные лица местных общин;

в сервисных центрах ПФУ, центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченные лица местных общин; По почте: отправив пакет документов в адрес территориального органа ПФУ.

Важно: Если подать документы в течение двух месяцев после начала отопительного сезона, субсидию назначат с октября (при условии, что право на нее возникло с начала сезона).

Как рассчитывается и когда поступит выплата за октябрь

Субсидию на отопительный период рассчитывают на срок с 16 октября по 15 апреля включительно.

Расчет за октябрь: льгота будет начислена за 16 дней (с 16 по 31 октября), независимо от фактической даты запуска теплоснабжения в конкретном доме.

Срок выплат: пособие за октябрь граждане получат в ноябре.

На какие услуги распространяется: субсидия учитывает расходы на тепловую энергию, природный газ и электроэнергию для централизованного, автономного и индивидуального отопления.