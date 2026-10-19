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Главная » Жизнь » Общество

Отопительный сезон 2026-2027: как оформить субсидию и когда ждать первых выплат

12:26 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Отопительный сезон 2026-2027: как оформить субсидию и когда ждать первых выплат Фото: как оформить субсидию (коллаж РБК-Украина)
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В Украине начинается отопительный сезон 2026-2027 годов. Большинству граждан жилищную субсидию переcчитают автоматически, однако для отдельных категорий потребителей остается необходимость лично подать заявление и декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОВА.

Кому субсидию пересчитают автоматически, а кому нужно подать заявление

Для большинства украинцев, уже получавших помощь на оплату коммунальных услуг, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществит автоматический перерасчет. Повторно обращаться не следует, если в составе домохозяйства или имущественном состоянии не произошло изменений.

Подать новое заявление и декларацию необходимо в следующих случаях:

  • если вы оформляете субсидию в первый раз;
  • если вам было отказано в назначении пособия на неотапливаемый период;
  • в случае изменений в составе домохозяйства или других обстоятельств, влияющих на право или размер выплат.

Способы подачи документов

Заявление и декларацию о доходах можно подать удобным для вас способом:

  • Онлайн: через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда;
  • Лично: в сервисных центрах ПФУ, центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченные лица местных общин;
  • По почте: отправив пакет документов в адрес территориального органа ПФУ.

Важно: Если подать документы в течение двух месяцев после начала отопительного сезона, субсидию назначат с октября (при условии, что право на нее возникло с начала сезона).

Как рассчитывается и когда поступит выплата за октябрь

Субсидию на отопительный период рассчитывают на срок с 16 октября по 15 апреля включительно.

Расчет за октябрь: льгота будет начислена за 16 дней (с 16 по 31 октября), независимо от фактической даты запуска теплоснабжения в конкретном доме.

Срок выплат: пособие за октябрь граждане получат в ноябре.

На какие услуги распространяется: субсидия учитывает расходы на тепловую энергию, природный газ и электроэнергию для централизованного, автономного и индивидуального отопления.

Читайте также: Отопительный сезон-2027: где уже начался, а кому дадут тепло позже

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