Льгота на дрова и уголь: кто может получить деньги в 2026 году

Некоторые категории украинцев, которые отапливают жилье дровами, углем или другим твердым топливом, могут получить государственную поддержку на его приобретение.

На отопительный сезон 2026/2027 годов правила имеют важную особенность: при назначении льготы Пенсионный фонд учитывает информацию о том, получал ли льготник единовременную денежную помощь на приобретение твердого печного топлива за счет международных организаций.

Льгота на приобретение твердого топлива предусмотрена для граждан, обладающих соответствующим льготным статусом и проживающих в доме с печным отоплением. При этом жилье не должно иметь централизованного отопления, а для индивидуального отопления не должны использоваться природный газ или электроэнергия.

Среди категорий, которые могут иметь право на такую льготу, в частности, ветераны войны - участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, а также члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Право на льготы также предусмотрено для ряда других категорий граждан, определенных законодательством.

В то же время для части льготников право на помощь зависит от доходов семьи. В 2026 году предельный доход для льгот, предоставляемых с учетом доходов, составляет 4 660 грн на одного человека в месяц. Ветераны войны, имеющие право на льготу независимо от доходов, относятся к исключениям.

Сколько можно получить

В 2026 году для расчета льготы установлена норма - одна тонна твердого топлива на домохозяйство в год. Предельная стоимость одной тонны, используемая при расчете, составляет 4 602,57 грн.

Это не значит, что каждый льготник получит 4 602,57 грн. Сумма зависит от размера льготной скидки, предусмотренной для конкретной категории граждан.

К примеру, для участников боевых действий предусмотрена 75%-ная скидка, а для лиц с инвалидностью в результате войны - 100%-ная в пределах установленных нормативов.

Таким образом, размер выплаты на твердое топливо зависит не только от его предельной стоимости, но и от конкретного статуса получателя.

Как оформить льготу на дрова или уголь

Льготу на приобретение твердого топлива нужно оформлять ежегодно. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. К заявлению прилагается справка о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.

Обратиться можно несколькими способами:

лично в сервисный центр ПФУ;

через ЦНАП;

через уполномоченного представителя местных властей;

по почте;

в электронной форме через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал "Дія".

Если человек уже находится в Реестре лиц, имеющих право на льготы, это не отменяет необходимости ежегодно подавать заявление именно на приобретение твердого топлива.