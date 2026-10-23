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Коли увімкнуть опалення в Одеській області: в ОВА пояснили умови

15:20 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

До нового опалювального сезону Одеська область готова. Проте тепло почнуть вмикати лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації Олега Кіпера у Facebook.

Від чого залежить початок нового опалювального сезону

Посадовець розповів, що до опалювального сезону 2026-2027 років Одеська область готова.

"За останні місяці разом з громадами та всіма профільними службами ми провели необхідну підготовку, щоб область була максимально готовою до роботи в осінньо-зимовий період", - поділився Кіпер.

Водночас, за його словами, початок опалювального сезону в області розпочинатиметься відповідно до:

  • погодних умов;
  • температурного режиму.

Чи готові до холодів соціально важливі об'єкти регіону

Згідно з інформацією Кіпера, соціально важливі об'єкти - лікарні, школи, підприємства тепло- та водопостачання - вже забезпечені:

  • генераторами;
  • запасом палива.

"Посилюємо й енергетичну стійкість. До роботи готові 21 установка розподіленої теплової генерації загальною потужністю 36 МВт", - повідомив очільник ОВА.

Він додав, що продовжують також:

  • встановлювати блочно-модульні котельні;
  • посилювати захист критичної інфраструктури.

"Попри те, що безпекова ситуація залишається непередбачуваною, робимо все можливе, щоб у будь-яких умовах критично важливі об'єкти працювали стабільно", - розповів Кіпер.

Насамкінець він подякував громадам, рятувальникам, енергетикам, комунальникам і "всім, хто готував область до зими".

Публікація Олега Кіпера (скриншот: facebook.com/Олег Кіпер)

Яку погоду прогнозують по області найближчим часом

Згідно з прогнозом Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 24 жовтня погода по Одеській області в цілому очікується хмарна:

  • вночі - невеликий, а місцями - й помірний дощ;
  • вдень - місцями невеликий дощ.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10...+15°С;
  • вдень +14...+19°С.

"На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м", - уточнили синоптики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де вже розпочався новий опалювальний сезон і кому дадуть тепло пізніше.

Крім того, ми пояснювали, як оформити субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 й коли чекати перші виплати.

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