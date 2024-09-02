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Получайте 10% компенсацию. Как зарегистрироваться на бета-тест "Национального кэшбека" через "Дію"

Понедельник 02 сентября 2024 16:11
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Получайте 10% компенсацию. Как зарегистрироваться на бета-тест "Национального кэшбека" через "Дію" Иллюстративное фото: Украинцам объяснили, как зарегистрироваться на бета-тест "нацкешбеку" через "Дію(Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине с 28 августа стартовала регистрация торговых сетей для участия в программе "Национальный кэшбэк". Ежемесячно украинцы смогут получать до 3000 гривен компенсации за приобретение товаров локального производства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tekegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

К тестированию программы можно присоединиться через "Дію". Первый месяц программа будет работать в режиме тестирования бета.

На что можно будет потратить кэшбек:

  • медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания;
  • коммуналка, транспорт, мобильная связь;
  • донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;
  • многие другие услуги, товары украинского производства.

Список продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбек, ищите по ссылке. Производители и продавцы украинских товаров, присоединяйтесь к Нацкешбеку через портал Дія

Как получить услугу

  • Нажмите Подключиться, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи.
  • Если вы присоединяетесь как производство, заполните список своих товаров, введя EAN-код - уникальный штрихкод для идентификации каждого изделия.
  • Если вы присоединяетесь как продавец, заполните список платежных терминалов, введя номер РРО, Merchant ID и Terminal ID.
  • Проверьте сложившееся заявление и подпишите электронной подписью.

Что этому предшествовало

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале программы "Покупай украинское". По этой программе граждане смогут получить возврат части средств на специальную карту за покупку товаров украинского производства.

Ранее Министр экономики Украины Юлия Свириденко говорила о том, что программа может заработать уже с сентября. Она будет включать в себя продовольственные и непродовольственные товары, произведенные в Украине.

Детальнее о кэшбеке на украинские товары и что говорит об этом бизнес - в материале РБК-Украина.

Также в Минэкономики объяснили, как зарегистрироваться для участия в программе "Национальный Кэшбэк".

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Национальный кэшбек Дия
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