Получайте 10% компенсацию. Как зарегистрироваться на бета-тест "Национального кэшбека" через "Дію"

Иллюстративное фото: Украинцам объяснили, как зарегистрироваться на бета-тест "нацкешбеку" через "Дію(Getty Images)

В Украине с 28 августа стартовала регистрация торговых сетей для участия в программе "Национальный кэшбэк". Ежемесячно украинцы смогут получать до 3000 гривен компенсации за приобретение товаров локального производства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tekegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.