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Рекорд "Национального кэшбэка": украинцы в мае получили почти полмиллиарда гривен

Четверг 03 июля 2025 16:40
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Рекорд "Национального кэшбэка": украинцы в мае получили почти полмиллиарда гривен В мае украинцы получили рекордную выплату по программе "Национальный кэшбэк" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В мае 2025 года участники государственной программы "Национальный кэшбэк" получили 490 миллионов гривен - это самая большая сумма ежемесячных выплат от старта инициативы в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства экономики Украины.

Как работает "Национальный кэшбэк"

Цель инициативы - стимулировать потребление украинских товаров. Сейчас кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку более 400 тысяч наименований отечественной продукции: продуктов, напитков, одежды, косметики, бытовой химии, мебели, товаров для животных и тому подобное.

Чтобы получить кэшбэк, необходимо покупать эти товары в магазинах-участниках программы. Проверить товар можно в приложении "Дія" с помощью сканера штрихкодов в разделе "Национальный кэшбэк".

Всего к программе уже присоединилось более 3,5 миллиона украинцев. По сравнению с апрелем в мае сумма выросла на 10% (в апреле выплаты составили 445 млн грн). Общая сумма кэшбэка, которую украинцы получили за время действия программы, достигла 2,9 миллиарда гривен.

Как присоединиться к программе

Чтобы стать участником программы, нужно:

  • подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников;
  • определить карты для оплаты и предоставить разрешение на передачу транзакций банком;
  • открыть физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбэк";
  • выбрать эту карту в "Дії" для получения выплат.

Важно: кэшбэк начисляется только за покупки, совершенные картами, зарегистрированными в программе.

На что можно потратить деньги

Полученные средства можно использовать до конца 2025 года на:

  • оплату коммунальных и других услуг;
  • приобретение лекарств, книг;
  • благотворительность, покупку военных облигаций или донаты на ВСУ.

Кэшбэк не облагается налогом и не влияет на назначение льгот или субсидий.

Программу реализует Министерство экономики в партнерстве с Минцифры, НБУ, ГНС, Ощадбанком и другими банками, при поддержке Mastercard и Visa.

Читайте также о том, как украинцам оплатить счета за газ "Национальным кэшбэком".

Ранее мы объясняли, как через "Дію" проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбэк".

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