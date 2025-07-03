Рекорд "Национального кэшбэка": украинцы в мае получили почти полмиллиарда гривен
В мае 2025 года участники государственной программы "Национальный кэшбэк" получили 490 миллионов гривен - это самая большая сумма ежемесячных выплат от старта инициативы в сентябре 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства экономики Украины.
Как работает "Национальный кэшбэк"
Цель инициативы - стимулировать потребление украинских товаров. Сейчас кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку более 400 тысяч наименований отечественной продукции: продуктов, напитков, одежды, косметики, бытовой химии, мебели, товаров для животных и тому подобное.
Чтобы получить кэшбэк, необходимо покупать эти товары в магазинах-участниках программы. Проверить товар можно в приложении "Дія" с помощью сканера штрихкодов в разделе "Национальный кэшбэк".
Всего к программе уже присоединилось более 3,5 миллиона украинцев. По сравнению с апрелем в мае сумма выросла на 10% (в апреле выплаты составили 445 млн грн). Общая сумма кэшбэка, которую украинцы получили за время действия программы, достигла 2,9 миллиарда гривен.
Как присоединиться к программе
Чтобы стать участником программы, нужно:
- подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников;
- определить карты для оплаты и предоставить разрешение на передачу транзакций банком;
- открыть физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбэк";
- выбрать эту карту в "Дії" для получения выплат.
Важно: кэшбэк начисляется только за покупки, совершенные картами, зарегистрированными в программе.
На что можно потратить деньги
Полученные средства можно использовать до конца 2025 года на:
- оплату коммунальных и других услуг;
- приобретение лекарств, книг;
- благотворительность, покупку военных облигаций или донаты на ВСУ.
Кэшбэк не облагается налогом и не влияет на назначение льгот или субсидий.
Программу реализует Министерство экономики в партнерстве с Минцифры, НБУ, ГНС, Ощадбанком и другими банками, при поддержке Mastercard и Visa.
Читайте также о том, как украинцам оплатить счета за газ "Национальным кэшбэком".
Ранее мы объясняли, как через "Дію" проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбэк".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.