Когда в Украине будут отмечать Троицу-2025: точная дата

Когда украинцы празднуют Троицу и как вычислить точную дату

День святой Троицы, Пятидесятница или же, как ее еще называют, Зеленое воскресенье - один из двунадесятых переходящих праздников Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Он символизирует одно из важнейших событий для всего христианского народа - Сошествие Святого Духа на апостолов. А его название - Троица - происходит от трех подобий Бога (Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа).

Считается, что официально праздник Троицы в Церкви основали в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе и утвердили его догматом о равенстве и единосущности всех Божьих лиц.

Согласно церковным преданиям, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух. Апостолы получили дар исцеления и способность говорить на разных языках, что позволило им распространять христианство по всему миру.

Зеленым это воскресенье называют из-за связи с традициями дохристианских времен. В этот период отмечали завершение весеннего сезона и начало лета, чествовали предков (поминали умерших) и природу (у которой просили щедрого урожая).

Древние украинцы верили, что украшение дома веточками деревьев с зелеными листьями помогает душам родственников попасть в дом и символизирует новое начало.

С приходом на территорию Украины новой веры, древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы. То есть этот день является частью так называемых Зеленых праздников.

Зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.

Исходя из вышесказанного, сейчас дата Троицы зависит от даты Пасхи - приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения (поэтому и одно из названий праздника звучит как Пятидесятница).

Поскольку точной (непереходящей) даты Пасха не имеет, Троица также каждый год может отмечаться в разные дни.

В 2025 году и православные, и католики будут отмечать Светлое Христово Воскресение вместе - в один день. Праздник приходится на 20 апреля.

Для того чтобы вычислить точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней. Следовательно, в этом году День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.

День святой Троицы в церковном календаре (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)