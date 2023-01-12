Когда Украина получит необходимые тяжелые танки: Подоляк назвал сроки

"Смотрите, табу (на поставки танков Украине - ред.) точно снято. Это уже не просто мы про символизм говорим, это есть окончательное практически решение наших партнеров, что Украина должна выполнить в этой войне все свои задания (выход на границы по состоянию на 1991 год - ред.) и Украине нужно предоставить для этого любые возможности, в том числе бронетехника", - отметил Подоляк.

По его словам, партнеры Украины осознали, что переданная ей бронетехника не будет эскалировать конфликт, но наоборот уменьшит рискованность этого конфликта и его масштабирование.

"Сегодня уже страны-союзники решают, сколько кто каких танков нам предоставит, имеются ввиду тяжелые. Например, британцы готовы предоставить Challenger. И я думаю, что логистически это будет решено. Полтора-два месяца и мы будем иметь необходимую нам тяжелую технику", - рассказал Подоляк.