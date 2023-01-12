RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Украина получит необходимые тяжелые танки: Подоляк назвал сроки

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина должна в ближайшие несколько месяцев получить необходимые тяжелые танки. Табу на поставки уже полностью снято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Смотрите, табу (на поставки танков Украине - ред.) точно снято. Это уже не просто мы про символизм говорим, это есть окончательное практически решение наших партнеров, что Украина должна выполнить в этой войне все свои задания (выход на границы по состоянию на 1991 год - ред.) и Украине нужно предоставить для этого любые возможности, в том числе бронетехника", - отметил Подоляк.

По его словам, партнеры Украины осознали, что переданная ей бронетехника не будет эскалировать конфликт, но наоборот уменьшит рискованность этого конфликта и его масштабирование.

"Сегодня уже страны-союзники решают, сколько кто каких танков нам предоставит, имеются ввиду тяжелые. Например, британцы готовы предоставить Challenger. И я думаю, что логистически это будет решено. Полтора-два месяца и мы будем иметь необходимую нам тяжелую технику", - рассказал Подоляк.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна согласна передать Украине роту танков Leopard, но только в рамках международной коалиции.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Британия обсуждает передачу Украине танков Challenger 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаПомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины