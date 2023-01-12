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Коли Україна отримає необхідні важкі танки: Подоляк назвав терміни

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна має у найближчі кілька місяців отримати необхідні важку танки Табу на постачання вже повністю знято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Дивіться, табу (на постачання танків Україні - ред.) точно знято. Це вже не просто ми про символізм говоримо, це є остаточне практично рішення наших партнерів, що Україна має виконати у цій війні всі свої завдання (вихід на кордони станом на 1991 рік - ред.) та Україні потрібно надати для цього будь-які можливості, у тому числі бронетехніка", - зазначив Подоляк.

За його словами, партнери України усвідомили, що передана їй бронетехніка не ескалюватиме конфлікт, але навпаки зменшить ризикованість цього конфлікту та його масштабування.

"Сьогодні вже країни-союзники вирішують, скільки хто яких танків нам надасть, мається на увазі важкі. Наприклад, британці готові надати Challenger. І я думаю, що логістично це буде вирішено. Півтора-два місяці і ми матимемо необхідну нам важку техніку", - розповів Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна згодна передати Україні роту танків Leopard, але лише в рамках міжнародної коаліції.

Також ми писали, що за інформацією ЗМІ Британія обговорює передачу Україні танків Challenger 2.

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