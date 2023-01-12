Коли Україна отримає необхідні важкі танки: Подоляк назвав терміни

"Дивіться, табу (на постачання танків Україні - ред.) точно знято. Це вже не просто ми про символізм говоримо, це є остаточне практично рішення наших партнерів, що Україна має виконати у цій війні всі свої завдання (вихід на кордони станом на 1991 рік - ред.) та Україні потрібно надати для цього будь-які можливості, у тому числі бронетехніка", - зазначив Подоляк.

За його словами, партнери України усвідомили, що передана їй бронетехніка не ескалюватиме конфлікт, але навпаки зменшить ризикованість цього конфлікту та його масштабування.

"Сьогодні вже країни-союзники вирішують, скільки хто яких танків нам надасть, мається на увазі важкі. Наприклад, британці готові надати Challenger. І я думаю, що логістично це буде вирішено. Півтора-два місяці і ми матимемо необхідну нам важку техніку", - розповів Подоляк.