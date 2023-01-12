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Когда Украина получит необходимые тяжелые танки: Подоляк назвал сроки

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Киев, Четверг 12 января 2023 19:47
Когда Украина получит необходимые тяжелые танки: Подоляк назвал сроки Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина должна в ближайшие несколько месяцев получить необходимые тяжелые танки. Табу на поставки уже полностью снято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Смотрите, табу (на поставки танков Украине - ред.) точно снято. Это уже не просто мы про символизм говорим, это есть окончательное практически решение наших партнеров, что Украина должна выполнить в этой войне все свои задания (выход на границы по состоянию на 1991 год - ред.) и Украине нужно предоставить для этого любые возможности, в том числе бронетехника", - отметил Подоляк.

По его словам, партнеры Украины осознали, что переданная ей бронетехника не будет эскалировать конфликт, но наоборот уменьшит рискованность этого конфликта и его масштабирование.

"Сегодня уже страны-союзники решают, сколько кто каких танков нам предоставит, имеются ввиду тяжелые. Например, британцы готовы предоставить Challenger. И я думаю, что логистически это будет решено. Полтора-два месяца и мы будем иметь необходимую нам тяжелую технику", - рассказал Подоляк.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна согласна передать Украине роту танков Leopard, но только в рамках международной коалиции.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Британия обсуждает передачу Украине танков Challenger 2.

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