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Когда Украина может начать переговоры о членстве в ЕС: ответ Шмыгаля

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 23:08
Когда Украина может начать переговоры о членстве в ЕС: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина намерена до конца текущего года выполнить рекомендации Еврокомиссии, и уже в следующем - начать переговоры о членстве в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в французском парламенте.

"Открытость ЕС к дальнейшим шагам существенно мобилизует наши внутренние политические ресурсы для полной трансформации страны во всех областях – от судебной до экологической. До конца этого года мы планируем выполнить рекомендации Еврокомиссии, а в следующем рассчитываем начать переговоры по расширению", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство Украины разработало дорожную карту по каждому пункту рекомендаций Еврокомиссии. Некоторые из рекомендаций уже выполнены, по некоторым продолжается активная работа, и она будет завершена в ближайшее время.

"У нас есть политическая воля и готовность всех государственных органов совместно работать над быстрым и качественным исполнением рекомендаций. Параллельно с этим процессом мы должны готовить государство к переговорному процессу и структурным реформам", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз еще до начала полномасштабного российского вторжения, а официально стала кандидатом в члены ЕС этим летом.

Как отметили в правительстве, Украина планирует выполнить поставленные ЕК условия до конца 2022 года.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует стать частью ЕС в рекордные сроки, а процесс вступления займет до пяти лет.

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