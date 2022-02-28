Зеленський підписав заявку на членство в ЄС
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ був підписаний у понеділок, 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента Сергія Никифорова в Facebook.
"Історичний документ. Заявка на членство в Європейському союзі, підписана президентом України 28.02.22", - написав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського союзу щодо питання приєднання. Він закликав розробити для України нову спеціальну процедуру для членства.
Раніше Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС.