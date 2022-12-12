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Коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС: відповідь Шмигаля

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 23:08
Коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС: відповідь Шмигаля Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна має намір до кінця поточного року виконати рекомендації Єврокомісії, і вже у наступному - розпочати переговори про членство в ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у французькому парламенті.

"Відкритість ЄС до подальших кроків суттєво мобілізує наші внутрішні політичні ресурси для повної трансформації країни в усіх сферах – від судової до екологічної. До кінця цього року ми плануємо виконати рекомендації Єврокомісії, а наступного розраховуємо розпочати переговори щодо розширення", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд України розробив дорожню карту щодо кожного пункту рекомендацій Єврокомісії. Деякі з рекомендацій вже виконані, за деякими триває активна робота, і її буде завершено найближчим часом.

"У нас є політична воля і готовність усіх державних органів спільно працювати над швидким та якісним виконанням рекомендацій. Паралельно з цим процесом ми маємо готувати державу до переговорного процесу та структурних реформ", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу ще до початку повномасштабного російського вторгнення, а офіційно стала кандидатом у члени ЄС цього літа.

Як зазначили в уряді, Україна планує виконати поставлені ЄК умови до кінця 2022 року.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Україна планує стати частиною ЄС у рекордні терміни, а процес вступу триватиме до п'яти років.

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