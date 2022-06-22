Коли Україна виконає умови ЄС щодо членства: Стефанішина назвала терміни

Українське керівництво планує виконати основні умови Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час брифінгу .

"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконаними для України. Кожен з них служить інтересам України. Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати... Цей процес ми плануємо завершити до кінця року", - наголосила вона.

За її словами, більшість умов, які стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань, вдасться реалізувати швидше.

Також вона додала, що наприкінці 2022 року ЄК складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.