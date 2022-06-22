Коли Україна виконає умови ЄС щодо членства: Стефанішина назвала терміни
Українське керівництво планує виконати основні умови Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час брифінгу.
"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконаними для України. Кожен з них служить інтересам України. Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати... Цей процес ми плануємо завершити до кінця року", - наголосила вона.
За її словами, більшість умов, які стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань, вдасться реалізувати швидше.
Також вона додала, що наприкінці 2022 року ЄК складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни ЄС мають намір надати Україні статусу кандидата на вступ 23-24 червня.
Більше про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна "Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що далі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.