ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли Україна виконає умови ЄС щодо членства: Стефанішина назвала терміни

Новость на русском →
Київ, Середа 22 червня 2022 16:16
Коли Україна виконає умови ЄС щодо членства: Стефанішина назвала терміни Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українське керівництво планує виконати основні умови Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час брифінгу.

"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконаними для України. Кожен з них служить інтересам України. Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати... Цей процес ми плануємо завершити до кінця року", - наголосила вона.

За її словами, більшість умов, які стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань, вдасться реалізувати швидше.

Також вона додала, що наприкінці 2022 року ЄК складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни ЄС мають намір надати Україні статусу кандидата на вступ 23-24 червня.

Більше про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна "Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що далі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна Ольга Стефанішина Вступ в ЄС
NEWS
Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта
Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі