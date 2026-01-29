ua en ru
Когда одобрят новую программу финансирования для Украины от МВФ: в Нацбанке дали ответ

Украина, Четверг 29 января 2026 17:08
Когда одобрят новую программу финансирования для Украины от МВФ: в Нацбанке дали ответ Фото: глава Нацбанка Украины Андрей Пышный (facebook.com)
Автор: Юрий Дощатов, Антон Корж

В Национальном банке Украины надеются, что совет директоров Международного валютного фонда в конце февраля утвердит новое финансирование для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге 29 января.

По словам Пышного, в конце февраля совет директоров МВФ может утвердили новую программу финансирования. Ее объем составит 8,1 миллиарда долларов.

"Мы ожидаем, что февраль принесет нам хорошие новости и состоится заседание совета директоров МВФ, где программа объемом 8,1 млрд долларов будет утверждена... Базовый сценарий - это наверное третья декада февраля", - отметил он.

Новый кредит МВФ для Украины: что известно

Еще в ноябре 2025 года Украина и МВФ предварительно договорились о новой четырехлетней программе кредитования. Ее объем составит 8,1 млрд долларов, но для получения денег Украине придется выполнить ряд условий. Одно из требований уже выполнено - Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год.

Еще одно требование Фонда - это введение НДС для ФОПов с годовым доходом более 1 млн гривен. Однако этот момент уже вызвал сокрушительную критику. Эксперты говорят, что это может стимулировать теневой сектор, а порог в 1 млн грн слишком низкий и его стоит поднять.

Это привело к парадоксальной ситуации: Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ, в частности по введению НДС для ФЛП. Однако Украина надеется получить финансирование, хотя оно оказалось под угрозой.

Учитывая это, во время визита в Киев глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что Фонд рассматривает возможность пойти Украине навстречу и дать год на принятие изменений по НДС для ФЛП.

Андрей Пышный Национальный банк Украины Украина
