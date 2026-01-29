Коли схвалять нову програму фінансування для України від МВФ: в Нацбанку дали відповідь
В Національному банку України сподіваються, що рада директорів Міжнародного валютного фонду наприкінці лютого затвердить нове фінансування для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НБУ Андрія Пишного на брифінгу 29 січня.
За словами Пишного, наприкінці лютого рада директорів МВФ може затвердили нову програму фінансування. Її обсяг складе 8,1 мільярда доларів.
"Ми очікуємо, що лютий принесе нам хороші новини і відбудеться засідання ради директорів МВФ, де програму обсягом 8,1 млрд доларів буде затверджено… Базовий сценарій - це напевно третя декада лютого", - зазначив він.
Новий кредит МВФ для України: що відомо
Ще у листопаді 2025 року Україна та МВФ попередньо домовилися про нову чотирирічну програму кредитування. Її обсяг складе 8,1 млрд доларів, але для отримання грошей Україні доведеться виконати низку умов. Одна з вимог вже виконана - Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.
Ще одна вимога Фонду - це введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень. Проте цей момент вже викликав нищівну критику. Експерти кажуть, що це може стимулювати тіньовий сектор, а поріг у 1 млн грн занадто низький і його варто підняти.
Це призвело до парадоксальної ситуації: Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОПів. Проте Україна сподівається отримати фінансування, хоча воно опинилося під загрозою.
З огляду на це під час візиту до Києва голова МВФ Кристаліна Георгієва сказала, що Фонд розглядає можливість піти Україні назустріч та дати рік на ухвалення змін щодо ПДВ для ФОПів.