Когда Рубио может встретиться с Лавровым: Reuters узнало дату

Встреча Рубио и Лаврова

Напомним, в четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.

По итогам переговоров Трамп рассказал, что они договорились организовать встречу американских и российских чиновников высокого уровня. По словам американского лидера, такая встреча пройдет на этой неделе, делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Также Трамп добавил, что он встретится с Путиным в Будапеште. Точная дата такой встречи пока неизвестна.

Главной темой переговоров Рубио и Лаврова должна стать подготовка к саммиту на уровне лидеров двух государств.

К слову, переговоры Путина и Трампа прошли за день до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил глава украинского государства, Путин захотел переговоров с Трампом из-за возможности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Также Зеленский критиковал выбор Будапешта в качестве локации для новой встречи Путина и Трампа, поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан везде блокирует Украину.