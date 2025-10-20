UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Коли Рубіо може зустрітися з Лавровим: Reuters дізналося дату

Фото: держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Марко Рубіо може вже за кілька днів зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназване джерело розповіло виданню, що на зустрічі в п'ятницю, 17 жовтня, американські офіційні особи заявляли, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Державний департамент не відповів на запит Reuters про коментар щодо такої інформації.

Зустріч Рубіо і Лаврова

Нагадаємо, у четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

За підсумками переговорів Трамп розповів, що вони домовилися організувати зустріч американських і російських чиновників високого рівня. За словами американського лідера, така зустріч відбудеться цього тижня, делегацію США очолить держсекретар Марко Рубіо.

Також Трамп додав, що він зустрінеться з Путіним у Будапешті. Точна дата такої зустрічі поки невідома.

Головною темою переговорів Рубіо і Лаврова має стати підготовка до саміту на рівні лідерів двох держав.

До слова, переговори Путіна і Трампа відбулися за день до візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив голова української держави, Путін захотів переговорів із Трампом через можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Також Зеленський критикував вибір Будапешта як локації для нової зустрічі Путіна і Трампа, оскільки прем'єр Угорщини Віктор Орбан скрізь блокує Україну.

